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Odeabank 2020’de TL ticari kredilerde yüzde 50 büyüdü

Geçtiğimiz yıl Türk Lirası bazında ticari nakdi kredilerde yüzde 50 artış kaydeden Odeabank’ın, aktifleri 40 milyar TL, toplam net kredileri 19,4 milyar TL, mevduat büyüklüğü ise 25,6 milyar TL seviyesine ulaşırken, gayrinakdi krediler yoluyla da ilave 5.4 milyar TL kaynak Türk ekonomisine sağlandı. Odeabank, 2020 yılında net kârını geçtiğimiz yıla göre yaklaşık 2 kat artırarak 134 milyon TL’ye yükseltti. Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Pandemi koşullarına rağmen 2020 yılı performans göstergelerimiz açısından başarılı bir yıl oldu” dedi.

Odeabank 2020’de TL ticari kredilerde yüzde 50 büyüdü
HABERTURK.COM

Odeabank, 2020 yılında da karlılık ile büyümeye devam etti. Odeabank’ın 2020 yılında net karı 134 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yıl nakdi TL ticari krediler alanında yüzde 50 büyüme kaydeden Odeabank’ın toplam aktifleri, bir önceki yıla göre yüzde 23 artarak 40 milyar TL’ye yükselirken, toplam net kredileri 19,4 milyar TL’ye ulaştı. Kredilerde ana fonlama kaynağı olan toplam mevduat ise yüzde 16’lık artışla 25,6 milyar TL’ye yükseldi. Odeabank’ın 2020 yılı toplam sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,82, ana sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 11,95 olarak sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleşti.

KİŞİYE ÖZEL VARLIK YÖNETİMİ

Geçen yıl zorlu pandemi koşulları altında, kesintisiz ve güvenli bankacılık hizmeti sunmayı başardıklarını belirten Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, 2020 yılı finansal sonuçları değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yıl genelinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan küresel gelişmelere rağmen müşteri odaklı çalışma stratejimizi başarıyla uygulamaya, verimliliğe ve risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem vererek ülkemizin öncelikleri doğrultusunda faaliyet göstermeye devam ettik. Banka olarak 2020’de hem mevduatlarda hem de ticari kredi tarafında önemli büyüme kaydettik. Odeabank olarak bu yılı TL ticari kredilerde yüzde 50'nin üzerinde büyümeyle tamamladık. Banka olarak mevduat tarafında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 büyüme ile 25,6 milyar TL’ye ulaştık. Vadesiz mevduatın toplam müşteri mevduatı içindeki payını yüzde 16 seviyesine taşıdık. Sadece mevduat değil toplam varlık yönetiminde fon, hisse senedi ve bonolarda da etkinliğimizi artırdığımız ve fonlama kaynaklarını çeşitlendirdiğimiz 2020 yılında bankanın fon hacmini 1,5 milyar TL’ye yükselttik. Odeabank olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre kişiye özel varlık yönetimi yapıyoruz. Sunduğumuz ürün çeşitliliği ile Türkiye ve bölgenin en iyi tasarruf ve yatırım ürünleri bankası olmayı hedefliyoruz.”

'İHRACATA DESTEK OLDUK'

Mert Öncü, küresel ticarette zorlukların yaşandığı 2020’de ihracat yapan firmalar için finansal desteğin daha da önemli hale geldiğini vurguladı: “Odeabank olarak kredilerimizin yüzde 97'si ticari bankacılıkta ve ihracat, ithalatı önleme ve teknoloji tarafında yoğunlaşıyoruz. Hızlı büyüyen, Avrupa dışındaki yakın coğrafyalarda önemli bir dış ticaret bankası olmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşmak amacıyla dijital platformda gerçekleştirdiğimiz Dış Ticaret Buluşmaları ile yıl boyunca ihracatçılara yol gösterdik. İhracatı fonlama kapsamında geçen yıl uluslararası ticarette büyümek isteyen Türk şirketlerine 11,7 milyar TL’lik kaynak aktardık. 2021 yılında ihracat pazar payımızda yüzde 30 büyüme hedefliyoruz. Bu yıl 3 milyar doların üzerinde bir ihracat hacmine çıkacağız. Merkez Bankası reeskont kredilerinde aldığımız payı artırmaya devam edeceğiz. En son FMO ile 5 yıllık 25 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladık. Bu kaynağı ülke ekonomisini destekleyecek ve çok sayıda şirkete dokunacak şekilde kullandırmaya özen gösteriyoruz. İhracatın finansmanına yönelik sunduğumuz kredilerle ve bu alandaki deneyimimizle Türk ihracatçısına rahat nefes aldırmak için çalışıyoruz.”

2021 OLUMLU GEÇECEK

Mert Öncü, Türk bankacılık sektöründeki gelişmelere de değindi: “2021 yılında büyümenin hem yurt içi talep hem de yurt dışı talep kaynaklı dengeli bir görünüm sergilemesini bekliyoruz. Özellikle ilk çeyrek sonlarından itibaren belirsizliklerin azalması, aşılamaların başlaması ile finansal koşullardaki iyileşmeye bağlı öngörülebilirliğin artması ve yatırımcı güvenindeki toparlanma ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Yılbaşından bu yana TL’nin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla birlikte bankacılık sektörünün 2021 yılı için toplam aktif, toplam kredi ve toplam müşteri mevduatları büyümesinin yüzde 15-20 bandında gerçekleşeceğini düşünüyoruz.”

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