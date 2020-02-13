Ödem nasıl atılır?

Ödem; hücreler arasında vücudun susuz kalması, dolaşım bozuklukları ve kullanılan ilaçlardan dolayı oluşan sıvı birikimleridir. İdrar yoluyla atılabilen ödem; idrar söktürücü ilaçlar veya bitkisel çaylar ile giderilebilmektedir. Ödem çeşidi bakımından 2’ye ayrılmaktadır. Yangısal olan ödemler ve yangısal olmayanlardır. Yangısal ödemlerde vücutta şişlikler oluşmaktadır. Yangısal olmayan ödemler ise; dışarıdan fark edilmemektedir.
Ödem oluşmasının nedenleri;
- Sıvı tüketiminin yetersiz olması; metabolizmanın çalışmasının yavaşlatarak, vücudun suyu depolamasına neden olur. Bu yüzden ödem meydana gelir. Bu vücudun susuz kalmasına karşı gösterdiği savunmadır.
- Yaz mevsiminde ve spor yaptıktan sonra oluşan terleme sonucu vücudun susuz kalması da ödeme neden olmaktadır.
- Aşırı tuz tüketimi; fazla tuz tüketimi vücuttaki suyun tutulmasına neden olduğundan dolayı ödem oluşumunu meydana getirmektedir.
- Karbonhidrat ağırlıklı beslenme; karbonhidratı çok fazla tüketmek metabolizmayı yavaşlatarak, vücuttan su atılmasını engeller ve ödeme neden olmaktadır.
- Aşırı stres ve psikolojik sorunlar; vücudun ödem yapmasına etkendir.
- Regl dönemleri; öncesinde ve sonrasında bu dönem vücutta ödem oluşturabilmektedir.
Ödem atmak için;
- Posalı olan meyvelerden tüketmek vücuttan ödemi atmayı sağlamaktadır.
- Aşırı alkol, sigara ve gazlı içecekler tüketmemek gerekmektedir.
- Günde en az 2 litre su içmek ödem atımını hızlandırmaktadır.
- Tuz tüketimini minimum seviyeye indirmek gerekmektedir. Ne kadar çok tuz tüketilirse vücutta biriken su o kadar artış göstermektedir.
- Ekinezya, maydanoz ve soğan ödem atımına yardımcı bitkilerdir. Kaynatılarak içilmesi ödem atımını kolaylaştıracaktır.
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