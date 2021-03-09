Ödeşme Zamanı oyuncuları kimler? Ödeşme Zamanı filmi konusu nedir? soruları film hakkında bilgi toplamak isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. 2018 ABD yapımı Ödeşme Zamanı filminin gerçek adı The Debt Collector. Ödeşme Zamanı ile ilgili detaylar haberimizde.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ KONUSU NE?

Standart eğitimlerle dövüş sanatı öğrenen genç adam bu yeteneklerini paraya dönüştürme zamanının geldiğini düşünür ve bir mafya'nın yanında çalışmaya başlar. Yapacağı iş mafya'ya borçlanan insanlardan paraları tahsil etmek olacaktır. Kendi kafasında kurduğu bu iş aslında okadar kolay olmayacaktır ilk müşterisinin yanına gittiğinde o karanlık batağa dahada fazla saplanmak zorunda kalacaktır.

ÖDEŞME ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jesse V. Johnson'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğı Ödeşme Zamanı filminin oyuncu kadrosunda Scott Adkins, Tony Todd, Michael Pare, Vladimir Kulich ve Louis Mandylor yer alıyor.