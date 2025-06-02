Ödüller, sahiplerini buldu

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından, bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödül gecesi AKM Yeşilçam Sinemasında yapıldı.

Geceye Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in yanı sıra; yarışmanın jüri başkanlığını üstlenen Cemal Okan, TOBB İGGK İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül, Ayça İnci, Nagihan Çakar, Ali Rıza Bayazıt, Ahmet Melik Sözcüer, TOBB ve İSO yetkilileri katıldı.

BİROL GÜVEN: DERDİ OLANIN SİNEMASI OLUR

"Derdi olanın sineması olur" diyen Birol Güven, gecede yaptığı konuşmada kısa filmlerin önemine vurgu yaparken bir sinemacının meslek hayatı boyunca kısa film çekebileceğini ve kısa filmlerin kendi ayakları üstünde tek başına duran sanat eserleri olduğunu söyledi.

HASAN BÜNÜL: SENARYONUN GÜCÜNE İNANIYORUZ

TOBB İGGK İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül ise "Yaşadığımız topraklarda güzel hikâyeler üretileceğine ve senaryonun gücüne inanıyoruz. Başlattığımız bu yarışmanın sinema sektörümüze bir katma değer sağlamasını ve sonraki yıllarda da büyüyerek devam etmesini diliyorum" dedi.