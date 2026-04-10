        Haberler Dünyadan Offset, Cardi B'nin Stefon Diggs'ten olan bebeğine DNA testi istedi

        Offset, Cardi B'nin Stefon Diggs'ten olan bebeğine DNA testi istedi

        Offset, boşandığı eski eşi Cardi B'nin dördüncü çocuğu için DNA testi yapılmasını talep etti. Cardi B'nin, eylül ayında dünyaya getirdiği bebeğinin, sevgilisi Stefon Diggs'ten olduğu biliniyor

        Giriş: 10.04.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Bebeğe DNA testi istedi

        Rap şarkıcısı Offset, eski eşi Cardi B'nin, şimdiki sevgilisi Stefon Diggs'ten doğan bebeği için babalık testi istedi.

        Offset ile Cardi B'nin boşanma davası halen sürerken, Offset'in 25 Şubat'ta mahkemeye başvurarak, eski eşinin dördüncü çocuğu için DNA testi talep ettiği, mahkemenin de bu talebi kabul ettiği öğrenildi.

        Offset ve Cardi B

        Dava dosyasında çocukların doğum tarihleri ​​gizlenmişti, ancak biri 'yenidoğan' olarak belirtilmişti. Bu da Cardi B ve Diggs'in Kasım 2025'te doğan çocuğuna işaret ediyordu.

        Cardi B ve Offset'in birlikteliğinden 7 yaşında Kulture, 4 yaşında Wave ve 1 yaşında Blossom adında üç çocuğu var. Eylül 2017'de gizlice evlenen rapçi ikili, evliliklerini bir dargın bir barışık şekilde ilerletti.

        Cardi B, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdiğinde Offset'le ayrılmışlardı

        Temmuz 2024'te Offset'e boşanma davası açan Cardi B, ertesi gün üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Şarkıcı, Offset'ten ayrıldıktan sonra, o yılın eylül ayında doğum yaptı.

        Cardi B ve Stefon Diggs

        Cardi B, daha sonra Diggs ile ilişki yaşamaya başladı ve Mayıs 2025'te ilişkilerini resmen ilan etti. Cardi B, eylül ayında, Amerikan futbolcusu sevgilisi Diggs ile ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu. Bu, Cardi B'nin dördüncü çocuğuydu.

        Cardi B, Kasım 2025'te doğum yaptı ancak oğlunun adını henüz açıklamadı. Şarkıcı ve Diggs, şubat ayında Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bırakmalarının ardından ilişkilerini bitirdiklerine dair ipuçları verdi. Ancak Grammy ödüllü şarkıcı ve New England Patriots oyuncusunun dün bir etkinliğe birlikte katılması, barışma söylentilerini alevlendirdi.

