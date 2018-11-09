Batman'da R.Y. ve E.K. adlı iki genç kız, geçen mayıs ayında arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basmış, genç kızı darp etme görüntülerini de sosyal medyadan paylaşmıştı.

R.Y. ve E.K. Batman 5. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamalarına başlandı. Bulut Kutlu'nun haberine göre, duruşmaya tarafların avukatları ve aileleri katıldı.



Olası bir taşkınlığın çıkmaması için ise polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Darp edilen İ.D. polis eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Mahkeme heyeti ofis basan 2 kızın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Aralık 2018 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?



Batman'da 25 Mayıs 2018 tarihinde R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, İ.D. adındaki genç kızın çalıştığı ofisi bastı. Genç kızı döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan saldırganlardan H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.Y. ve E.K. tutuklanmıştı.

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