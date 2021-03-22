Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Ofis ortamını kedilerle paylaşmak isteyenler için 'Kedi Bürosu' kuruldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da sahipsiz kedilere ev sahipliği yapan çalışma ofisi Kedi Bürosu kent sakinlerinin ilgisini çekiyor

Ofis ortamını kedilerle paylaşmak isteyenler için 'Kedi Bürosu' kuruldu
AA

Hayvanlara yönelik çeşitli projeler hayata geçiren Rusya'da, Kent Hayvanlarını Koruma Vakfının açtığı 'Kedi Bürosu' adı verilen ortak ofis, sokaktaki kötü şartlardan kurtarılan kedileri barındırıyor.

AA'nın haberine göre evde veya iş yerinde çalışmak istemeyenler de buraya gelerek belirli ücret karşılığında kedilerin bulunduğu ortamda çalışabiliyor ve onlarla oyun oynayabiliyor.

Kediler, hayvansever ofisinde ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelirken, buraya gelenler, önce aynı ortamı sonra da kedileri sahiplenerek onlarla aynı hayatı paylaşabiliyor.

"SAHİPSİZ KEDİLERİN SAYISI YÜKSELİYOR"

Kent Hayvanlarını Koruma Vakfı Müdürü Ekaterina Dmitriyeva, vakıfın hayata geçirdiği projeleri ve açtıkları ortak çalışma ofisiyle ilgili bilgi verdi.

Hayvanların korunmasına yönelik çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Dmitrieva, Moskova’nın sokaklarında kötü koşullarda yaşayan kedilere sahip çıktıklarını anlattı.

Sahipsiz kedilere yönelik yardım hattı oluşturduklarını aktaran Dmitriyeva, "Evsiz kedilerin birçoğu eski binaların bodrum katlarında yaşıyor. Bu binalar yıkıldığında kedilerin birçoğu sokakta kalıyor. İnsanlar da bu hattı arayarak, sokakta kalan kedilerle ilgili bilgi veriyor. Biz de bu kedileri kurtarıyoruz" dedi.

Rusya’da yaklaşık 37 milyon kedinin evde yaşadığı bilgisini paylaşan Dmitriyeva, sahipsiz kedilerin sayısının da yükseldiğini ve bu nedenle, kedileri barındıran ortak çalışma ofisini oluşturduklarını ifade etti.

"KEDİLER İNSANLARDA OLUMLU DUYGULAR YARATABİLİYOR"

Ekaterina Dmitriyeva, hayvanların insanı rahatlatarak stresini azalttığını ve insana çalışma esnasında yardımcı olduğunu belirterek, "Vatandaşlar, burada kedilerle konuşabiliyor, oynayabiliyor, birlikte çalışabiliyor. Buradaki kediler, insanlarda olumlu duygular yaratabiliyor. Ayrıca belirli bir ücret karşılığında buraya gelenler, kedilere de yardımcı oluyor. Bazıları mama getiriyor" dedi.

Kedilerin, ofise gelmeden önce veteriner kliniğinde muayene ve sterilize edildiğini aktaran Dmitriyeva, ofiste yaklaşık 20 kedinin bulunduğunu söyledi.

Kedilere dünyadaki şehir adlarını verdiklerini anlatan Dmitriyeva, "Kedilere, Barselona, Boston, Lizbon, St.Petersburg, Korolev gibi şehir isimlerini verdik. Moskova ismini taktığımız kediyi yeni doğurduğu yavrularıyla bir binada bulduk. Bu kediyi altı yavrusuyla birlikte ofise getirdik" diye konuştu.

"RUSYA'DA HAYVANLAR YASALARLA YETERİNCE KORUNMUYOR"

Rusya’da hayvanların yasalarla yeterince korunmadığına dikkati çeken Dmitriyeva, "İki yıl önce hayvanlara ötanazinin yapılması yasaklandı. İnsancıl yönde yürümeye başladık ancak her şey istediğimiz gibi değil" yorumunda bulundu.

İnşaatı esnasında hayvanların korunmasına yönelik düzenlemelerin olmadığını belirten Dmitriyeva, bu yönde Moskova belediyesiyle çalıştıklarını aktardı.

"KEDİLER İNSANIN KEYFİNİ OLUMLU ETKİLİYOR"

Ofis ziyaretçilerinden Narmina Nuriyeva da evsiz hayvanlara yardımcı olmaya çalıştığını ve buraya sık sık geldiğini söyledi.

Nuriyeva, kedilerin, çalışmasını olumlu yönde etkilediğine dikkati çekerek, "Çalışma öncesi, kedilerle oynadım, onlara mama verdim ve çalışmaya başladım. Kediler, insanın keyfini olumlu etkiliyor. Kediler, her şeyi anlıyor. Bu süreç onları da iyi yönde etkiliyor. İnsan ve kedi arasında bir bağ var." ifadelerini kullandı.

Nuriyeva, insanlara kedi sahiplenmeyi önerdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 bahar makyajı trendleri
YAŞAMBahar makyajında gözler renkleniyor
Finlandiyalı fotoğrafçı, Samanyolu’nu 12 yıl süren çalışmayla fotoğrafladı
YAŞAM12 yıl çalıştı, Samanyolu'nu fotoğrafladı
Şehri bırakıp dağ evine yerleşti! Haftada 2 bin TL kazanıyor - Haberler
YAŞAMŞehri bırakıp dağ evine yerleşti! Haftada 2 bin TL ...
Babası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı! Hayvanları izleyerek hayatta kaldı - Haberler
YAŞAMBabası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı! Hayvanları ...
Doğadaki malzemelerle havuzlu villa inşa eden YouTuber'lara ilgi - Haberler
YAŞAMPara harcamadan doğadaki malzemelerle yaptılar
'Yaşıyusun bu ayatı' diyen mutlu insanların kenti
YAŞAM'Yaşıyusun bu ayatı' diyen mutlu insanların kenti
45 yaşındaki otobüsü karavana dönüştürüyor
YAŞAM44 bin liraya satın aldı... Bakın neye çeviriyor!
Süper Loto sonuçları 21 Mart 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAM21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları
21 Mart Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM21 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 22 Mart 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!