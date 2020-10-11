Öfkeli Aşıklar oyuncuları kimler? Öfkeli Aşıklar konusu nedir? Sorusu TV2 izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte 2005 Amerikan romantik komedi drama filmi hakkında detaylar haberimizde...

ÖFKELİ AŞIKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen

ÖFKELİ AŞIKLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Terry Wolfmeyer, kocasının kendisini terk edişinin ardından dört kızı ile beraber yaşamakta olan bir kadındır. İçinde bulunduğu mutsuzluğa dair en büyük avunma yöntemini içkiye sığınmak bulmuştur. Bu sırada yaşadığı sorunlarda ona destek veren komşusu Denny’e karşı duygular beslemeye başlar. Aralarındaki bağ giderek romantik bir boyuta taşınırken, kızlarının sorunları da ayyuka çıkar. Bu romantik ilişkiden de etkilenmektedirler. Terry için hayat giderek daha çetrefilli bir hal almaya başlayacaktır.