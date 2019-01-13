Öfkeli Polisler filmi seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. 2013 yapımı “Öfkeli Polisler", bu akşam Show TV’de! Peki Öfkeli Polisler oyuncuları kimler? Takiptekiler'in konusu ne?

ÖFKELİ POLİSLER FİLMİ KONUSU

Hong Kong’da işlenen seri cinayetleri çözmek için Wang Bu’er (Wen Zhang) ve Huang Feihong (Jet Li) görevlendirilir. Dava ilginçtir. Çünkü öldürülen tüm erkekler, Liu adında genç ve güzel bir kadının eski erkek arkadaşlarıdır. Bu’er ve Feihong, davayı çözmek ölümcül bir oyun planlarlar. Polislerden biri, Liu’nun sevgilisi olacak ve katilin peşine düşecektir.

ÖFKELİ POLİSLER OYUNCU KADROSU

Öfkeli Polisler filminde yönetmenliği Wong Tsz Ming üstleniyor. Başarılı oyuncuların yer aldığı filmde Jet Li, Wen Zhang, Colli Chou, Xiaoming Huang, Liu Shishi, Michelle Chen, Liu Yan yer alıyor.