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HaberlerGündem

ÖGG 86. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Özel Güvenlik (ÖGG) sınav takvimi

ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen adaylar için düzenlenen ÖGG sınavının 86.'sı haftasonu yapıldı. Adaylar şimdi sınav sonuçları ile soru ve cevap anahtarlarının açıklanmasını bekliyor. İşte ÖGG sınavına dair detaylar

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? soruları haftasonu özel güvenlik 86. temel eğitim ve 62. yenileme eğitimi sınavına giren adaylar tarafından araştırılıyor. ÖGG sınavına dair detaylar haberimizde.

ÖGG SINAV SONUÇLARI İLE SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN?

ÖGG sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı. Ancak yapılan açıklamada sınav sonuçlarının tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sınavda çıkan soru ve cevapların bu hafta içerisinde, sınav sonuçlarının ise 1 ay içeresinde açıklanması bekleniyor. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelir gelmez ayrıntılar haberimizde yer alacak.

ÖGG 2020 SINAV TAKVİMİ

S.N.SINAVIN ADISINAV TARİHİEĞİTİM BİTİŞ TARİHİ
1ÖZEL GÜVENLİK 86. TEMEL EĞİTİM VE 62.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 9 Şubat 2020 Pazar3 Ocak 2020 Cuma
2ÖZEL GÜVENLİK 87. TEMEL EĞİTİM VE 63.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI5 Nisan 2020 Pazar28 Şubat 2020 Cuma
3ÖZEL GÜVENLİK 88. TEMEL EĞİTİM VE 64.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI6 Haziran 2020 Cumartesi1 Mayıs 2020 Cuma
4ÖZEL GÜVENLİK 89. TEMEL EĞİTİM VE 65.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI16 Ağustos 2020 Pazar10 Temmuz 2020 Cuma
5ÖZEL GÜVENLİK 90. TEMEL EĞİTİM VE 66.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI11 Ekim 2020 Pazar4 Eylül 2020 Cuma
6ÖZEL GÜVENLİK 91. TEMEL EĞİTİM VE 67.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI 13 Aralık 2020 Pazar6 Kasım 2020 Cuma
7B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI2 Mayıs 2020 Cumartesi 
8SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI12 Temmuz 2020 Pazar 
9A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI6 Eylül 2020 Pazar 
10C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI1 Kasım 2020 Pazar 
11ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI21 Nisan 2020 Salı 
12ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI9 Haziran 2020 Salı 
13HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI23 Haziran 2020 Salı 
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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