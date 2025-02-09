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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG SINAV SAATİ VE SÜRESİ 2025: 113. Dönem ÖGG ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika?

        ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? 113. Dönem ÖGG sınav saati, süresi ve soru sayısı

        Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları için 2025 yılı sınav takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanmıştı. Takvime göre, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı, 9 Şubat Pazar bugün gerçekleştirilecek. Bu sebeple adaylar ''113. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Özel Güvenlik sınavı kaç soru, kaç dakika?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Tüm bu sorular EGM tarafından paylaşılan 113. ÖGG sınavı kılavuzu ile yanıt buldu. İşte, yılın ilk ÖGG sınav saati, süresi ve soru sayısı ile ilgili detaylı bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 09:14 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:20
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        2025 Yılı Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Takvimi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından paylaşıldı. Takvime göre, Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) bugün gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Peki, 113. Dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte, 113. Dönem ÖGG sınav saati ve süresi hakkında bilgiler…

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        113. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

        Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlandı.

        Kılavuza göre yılın ilk ÖGG sınavı, 9 Şubat 2025 Pazar bugün uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

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        ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

        Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

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        Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

        Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır.

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        ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        113. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 11 Şubat 2025 tarihinde erişime açılacak.

        12-14 Şubat 2025 tarihleri arasında adaylar yazılı sınav sorularına itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 21 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınavı sonuçları, 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

        Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

        113. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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