Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. dönem 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik sınavı (ÖGG) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 103. dönem 79. yenileme eğitimi ÖGG sınavı 24 Haziran 2023 günü gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla gözler "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 103. dönem 2023 ÖGG sınav sonuç tarihi ile ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. dönem 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınavın sona ermesiyle ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı adayların gündeminde yer alıyor. ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” üzerinden sorgulanabilecek. İşte, konuya ilişkin detaylar...
  • ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. dönem 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde ilan edilecek.
  • ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. dönem 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILACAK?

    Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden ilan edilecek.

    Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor.

    Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.
  • ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. dönem 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖGG SINAV TAKVİMİ

    25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.

    04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

    05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
  • ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 103. dönem 2023 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

    19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

    25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.