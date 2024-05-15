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        Haberler Kısayol ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

        ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih: Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

        108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı 27 Nisan tarihinde uygulandı. Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen sınavın ardından gözler ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Özel Güvenlik sınavı sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden belirtilen tarihte erişime sunulacak. İşte 2024 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 20:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:08
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        Özel Güvenlik sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı soruları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' adresi üzerinden erişime sunulurken, ÖGG sınav sonuçlarında gözler EGM'den gelecek son dakika açıklamalarında. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" İşte detaylar...

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan tarihinde uygulanmıştı. ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 30 Nisan 2024 tarihinde yayınlandı. Adayların sonuçları ise 17 Mayıs Cuma günü erişime açılacak.

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        ÖGG sonuçlar açıklandığında https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden sorgulanabilecek.

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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