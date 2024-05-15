Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan YKS sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulanıyor. YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT ve ikinci oturumu olan AYT, YDT, AYT Haziran ayrında uygulanacak. YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sınavlara hazırlık aşamasında olan öğrenciler YKS sınav giriş belgesi sorgulaması yapıyor. Peki YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı