YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
Üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS sınav tarihi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT YKS sınav giriş belgesi gündeme geliyor. ÖSYM AİS üzerinden öğrenilecek olan YKS giriş yerleri sınav tarihine kısa süre kala açıklanıyor. YKS sınav tarihleri için Haziran ayı işaret edilmişti. Peki YKS ne zaman, kaç gün kaldı? 2024 YKS sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan YKS sınav tarihi ve giriş belgesi sorgulanıyor. YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT ve ikinci oturumu olan AYT, YDT, AYT Haziran ayrında uygulanacak. YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sınavlara hazırlık aşamasında olan öğrenciler YKS sınav giriş belgesi sorgulaması yapıyor. Peki YKS ne zaman, kaç gün kaldı? ÖSYM 2024 YKS sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.
Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.
YKS NE ZAMAN? İŞTE OTURUM TARİHLERİ
Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024