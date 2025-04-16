ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nereden görüntülenir?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2 Mayıs olarak duyuruldu. Adaylar kesin sonuçları öncesinde cevap anahtarını kontrol ederek soruları gözden geçirecek.

ÖGG SINAV SORULARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

Kılavuzda yer alan ifadeye göre yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edildi.