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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nereden görüntülenir?

        ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nereden görüntülenir?

        114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı (ÖGG) sonuç tarihi EGM tarafından duyurulacak. 114. Dönem temel eğitim sınavı ve 90. Yenileme eğitimi sınavı (ÖGG), 12 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından sorular ve cevap anahtarı kitapçığı adayların erişimine açılmıştı. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 13:35 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:35
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        ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından organize edilen 114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları, 12 Nisan Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. Şimdi gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanır?

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 2 Mayıs olarak duyuruldu. Adaylar kesin sonuçları öncesinde cevap anahtarını kontrol ederek soruları gözden geçirecek.

        ÖGG SINAV SORULARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

        Kılavuzda yer alan ifadeye göre yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edildi.

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        114.ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2025 YAYINLANDI!

        Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavı, 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 114. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı, 15 Nisan 2025 Salı günü EGM’nin resmi internet sitesi olan ‘www.egm.gov.tr/ozelguvenlik’ adresinde erişime açıldı.

        ÖZEL GÜVENLİK 114. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖZEL GÜVENLİK 114. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖZEL GÜVENLİK 90. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖZEL GÜVENLİK 90. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

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