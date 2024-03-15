Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.883,52 %-0,30
        DOLAR 32,2101 %0,20
        EURO 35,0746 %-0,06
        ALTIN 2.245,71 %0,48
        FAİZ 48,41 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,97 %1,21
        BITCOIN 68.554,00 %-3,01
        GBP/TRY 41,0634 %-0,10
        EUR/USD 1,0879 %-0,04
        BRENT 85,26 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 3.671,73 %0,48
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! EGM 107. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgula! ÖGG sonuçları açıklandı mı, bugün saat kaçta ne zaman açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        ÖGG sınav sonuçları açıklanıyor! EGM 107. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açılacak?

        Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınavların tamamlanmasıyla değerlendirme işlemleri başladı. Sınavın ardından cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Değerlendirmesinde ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılıyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 107. Dönem EGM ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 09:26 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EGM tarafından son dakika ÖGG sonuçları açıklandı açıklaması bekleniyor. 24 Şubat’ta düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Sınav sonuçlarının gün içinde erişime açılacak. İşte 2024 ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

        2

        ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        24 Şubat’ta düzenlenen Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. EGM tarafından yayınlanan kılavuz bilgisine göre 107. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “onlineislemler.egm.gov.tr” adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu ile sorgulanacak.

        3

        ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        İstanbul'da yaşandı... O anlar kamerada! İki kardeşin soygunu!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        Yeni sezon için önlem alındı... Cezası ağır
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        Galatasaray'a dönebilirler!
        Galatasaray'a dönebilirler!