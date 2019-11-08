Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, https://www.egm.gov.tr/ adresi üzerinden Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖGG sınav sonuçlarına adaylar ulaşabilirler.

ÖGG 84. ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyenler aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

84. dönem Özel Güvenlik sınav puanınızı öğrenmek için aşağıdaki "sınav sonuçları" linkini tıkladıktan sonra EGM sonuç sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz. Sınav sonuçlarını görüntülemek için TC Kimlik No ile sorgulama yapmanız gerekmektedir. Yukarıdaki güvenlik sınav sonucu linkine tıkladıktan sonra Temel Eğitim Sınav Sonucu sayfasına yönlendirileceksiniz.

1 - TC kimlik numaranızı giriniz.

2 - Güvenlik kodunu giriniz.

3 - Sınav no 83 yapınız.

Enter (ok) yaptıktan sonra sonuçlarınızı ekranda görebileceksiniz. Silahlı ve silahsız güvenlik sınavına girenler aynı ekrandan sınavlarının sonucunu öğrenebilirler.

Not: Sorgulama ekranı sonuçlar resmi olarak açıklandığında aktif olacaktır. Yeni sınav açıklanana kadar sonuç ekranında eski sınav (81) görünmektedir.

ÖGG BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR 2019

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde yetkilendirilen ve görevlendirilen Özel Güvenlik Görevlisi olmak için 2017 takvim yılında 6 sınav yapılması kararlaştırılmıştı. Özel Güvenlik Görevlisi olmak için eğitim kurumlarında yapılan eğitim programlarına katılmak gerekmektedir. Eğitim sonrası Özel güvenlik sınavına girmek gerekiyor.

Yapılacak olan sınavda 100 soru soruluyor ve 60 puan alan adaylar sertifika alma hakkına sahip oluyor. Sınavı geçemeyen adaylar sonra ki son 4 sınavda başarılı olmaya çalışıyor. Güvenlik Görevlisi kursları ile hem meslek öğreniliyor hem de sınavdaki başarı derecelerine göre iş potansiyeli sunuyor. Güvenlik Görevlisi mesleği, son zamanların en gözde ve yoğun talep gören meslekleri arasında.

İlk etapta adaylar Özel Güvenlik Kursu ile mesleği öğreniyorlar. Ardından Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavına katılıyorlar ve Özel Güvenlik Sertifikalarını ayrıca kimliklerini alıp istedikleri yerlerde işe başlama hakkına sahip oluyorlar. Güvenlik görevlisi kartları da iki gruptan oluşmaktadır. Güvenlik eğitimine katılan kursiyerler güvenlik kimlik kartlarını taşıdıkları kriterlere göre silahlı güvenlik kartı ya da silahsız güvenlik kartı almaktadırlar.