ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

