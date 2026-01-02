Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: EGM 118. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 118. Özel Güvenlik sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

        ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı 2026: EGM 118. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, 14 Aralık 2025 tarihinde düzenlendi. Kılavuza göre sınav sonuçları 2 Ocak Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, Özel Güvenlik sınavından aldıkları puanları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden öğrenebilecek. ÖGG sonuçları için tüm gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, 118. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, EGM 118. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 13:18 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:18
        1

        Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağladığı Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Yapılan değerlendirme sonrası 118. dönem ÖGG sonuçları bugün duyurulacak. Özel Güvenlik Sınavı sonuçları www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar puanlarını T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecek. Peki 118. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025 ÖGG sonucu sorgulama ekranı...

        2

        118. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        EGM kılavuzuna göre Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, 2 Ocak 2026 Cuma günü (bugün) açıklanacak.

        Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı. Ancak geçmiş dönemler baz alındığında sonuçların 18.00’den sonra erişime açılması bekleniyor.

        3

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        118. Dönem ÖGG sonuçları, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular adresinden erişime açılacak.

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenebilecekler.

        118. DÖNEM ÖGG SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

        Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yer aldı. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

        Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak.

        Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruluyor. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplaması gerekiyor. Değerlendirme ise her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

        5

        İTİRAZ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 350 TL ücret yatıracak.

        Adaylar, sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak.

        6

        SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
