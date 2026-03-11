Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖGG sınav sonucu sorgulama 2026: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

        ÖGG sınav sonucu sorgulama: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Özel Güvenlik 119. temel eğitim ve 95. yenileme Eğitimi sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 22 Şubat Pazar günü uygulanan sınavın ardından ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, belirlenen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 22:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ÖGG sınav sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi sınavları bilindiği üzere 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Özel Güvenlik sınavları için sonuçlar, genellikle sınav tarihinden sonra belirlenen takvim doğrultusunda açıklanıyor. Belirtilen tarihte sınava katılan adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

        ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden duyurulacak.

        ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        4

        ÖGG YAZILI SINAV İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini 14-18 Mart tarihleri arasında yatıracak.

        Yazılı sınav sonuçlarına 16-18 Mart tarihleri arasında itiraz edilecek.

        Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın