ÖGG sınav sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi sınavları bilindiği üzere 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Özel Güvenlik sınavları için sonuçlar, genellikle sınav tarihinden sonra belirlenen takvim doğrultusunda açıklanıyor. Belirtilen tarihte sınava katılan adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...