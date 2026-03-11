ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı: Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 119. temel eğitim ve 95. yenileme Eğitimi sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 22 Şubat Pazar günü uygulanan sınavın ardından ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, belirlenen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ÖGG sınav sonuçları için gözler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Özel Güvenlik Görevlisi sınavları bilindiği üzere 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Özel Güvenlik sınavları için sonuçlar, genellikle sınav tarihinden sonra belirlenen takvim doğrultusunda açıklanıyor. Belirtilen tarihte sınava katılan adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden duyurulacak.
ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ÖGG YAZILI SINAV İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini 14-18 Mart tarihleri arasında yatıracak.
Yazılı sınav sonuçlarına 16-18 Mart tarihleri arasında itiraz edilecek.
Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart tarihinde açıklanacak.