ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 2025 ÖGG sınav tarihi
Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı için geri sayım sürüyor. ÖGG sınav yerleri sınav tarihinden kısa süre önce açıklanıyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman?
Özel Güvenlik sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik sınav takvimi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet adresinden yayınlandı.
ÖGG SINAVI 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
EGM tarafından yayınlana ÖGG sınav takvimine göre 2025 yılının ilk sınavı, 113. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitim sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü uygulanacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.