ÖGG sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanır? ÖGG sonuç tarihi nedir?
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı başarıyla tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu sınav, yılın son sınavı olarak yapıldı. Şimdi ise adaylar, 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi sınavına ait soru kitapçığı ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ÖGG sınav soru kitapçığı ve sonuçları hangi tarihte erişime açılacak? İşte, konuya dair merak edilen detaylar...
Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınavı tamamlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen bu sınav, yılın son sınavı olarak gerçekleştirildi. Peki, ÖGG sınav 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi soru kitapçığı ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
112. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarları, 17 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar yazılı sınav sorularına 18-20 Aralık tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.