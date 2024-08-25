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        Haberler Bilgi Yaşam ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2024 PDF görüntüleme: EGM 110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

        ÖGG soruları ve cevap anahtarı 2024 bekleniyor! 110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

        Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü gerçekleştiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 110. Dönem ÖGG sınavı kılavuzuna göre, silahlı sınavda adaylara 100 soru ve 25 adet silah bilgisi sorulacak olup 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 soru yöneltilecek olup cevaplama süresi 120 dakika olacak. Silah farkı sınavında ise 25 adet silah bilgisi sorulacak ve sınav 30 dakika sürecek. Peki; EGM ile 110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024 ÖGG soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:41
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        Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos 2024 tarihinde düzenleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak sorusu adayların gündemindeki yerini aldı. ÖGG sınavının soruları ve cevap anahtarları A, B kitapçığı olarak www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, 110. Dönem ÖGG cevap anahtarı 2024 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar.

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        110. DÖNEM ÖGG SINAVI BUGÜN DÜZENLENİYOR!

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim Ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) tarihi belli olmuştu.

        110. Dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG), kılavuz doğrultusunda 25 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştiriliyor.

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        ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Kılavuza göre 110. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları, 27 Ağustos 2024 Salı günü yayınlanacak.

        Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

        ÖGG SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

        EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

        ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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