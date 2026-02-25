ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı! 119. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 22 Şubat Pazar günü uygulandı. EGM’ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sınav soruları ve cevaplarının yayımlanacağı tarih için 24 Şubat Salı günü işaret edilmişti. Belirtilen günün gelmesiyle birlikte 119. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları erişime açıldı. Adaylar, 119. Özel Güvenlik Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ile tahmini olarak netlerini hesaplayabilecek. İşte, 2026 ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüle ekranı…
119. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı'na (ÖGG) ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Adaylar, yazılı sınav sorularına 25-27 Şubat 2026 tarihleri arasında itiraz edebilecek.
Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 6 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 119. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 95. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK 95. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları, 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 16-18 Mart 2026 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.
Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.