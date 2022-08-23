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Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

Mısırlı ünlü iş insanı Mohamed Al-Fayed'in, oğlu Dodi ile sevgilisi Prenses Diana'yı öldüren kazaya ilişkin görüşleri "Diana'yı Araştırmak: Paris'te Ölüm" adlı belgeselde yer aldı.

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  • Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

    Mısırlı ünlü iş insanı Mohamed Al-Fayed'in, oğlu Dodi ile sevgilisi Prenses Diana'yı öldüren kazaya ilişkin görüşleri "Diana'yı Araştırmak: Paris'te Ölüm" adlı belgeselde yer aldı.

     

    Belgeselin ikinci bölümünde konuşan El-Fayed'in eski sözcüsü Laurie Mayer, milyarderin oğlu ve Prenses Diana'nın 'suikast' sonucu öldüğüne kesin gözüyle baktığını ve Paris'teki araba kazasıyla ilgili kendi özel soruşturmasını açtığını anlattı.
  • Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

    Diana ve Dodi'nin ölümlerinin birinci yıldönümünü hatırlatan Laurie Mayer, El-Fayed'e yakın insanların o gün 'inanılmaz derecede gergin' olduğunu belirterek "Ciddi bir toplantının ortasında olurdu ve sadece hıçkıra hıçkıra ağlardı. İzlemesi çok ama çok acı vericiydi" dedi.
  • Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

    Bölüm, milyarderin, Diana ve Dodi'ye ne olduğunu bulmak için özel dedektifleri görevlendirdiği 1997 ölümcül araba kazasıyla ilgili kendi soruşturmasına yöneldi. Mayer, eski patronunun oğlunun 'suikast' kurbanı olduğuna inandığını ve kendi teorisini kanıtlamak için uzun süre çalıştığını söyledi.

     

    Ancak Mayer, Fransız yetkililerden müfettişlerin, El-Fayed'in teorisini bir 'komplo' olduğunu iddia ederek reddettiklerini ifade etti. 
  • Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

    1999'da kazadan iki yıl sonra, Fransız makamları, Prenses Diana ve Dodi Fayed'in kazara bir araba kazasında öldükleri sonucuna varan bulgularını yayınladı.

     

     
  • Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

    Belgesel dizisinin ikinci bölümünde, Mohamed Al-Fayed ile yakın bir çalışma geliştiren Mısırlı gazeteci Hala Sarhan ile de röportaj yapıldı. Sarhan, Baba El-Fayed'in kendisine "Oğlumu sevmediler. Kıvırcık saçlarımız var. Kara gözlerimiz var. Biz Müslümanız." dediğini iddia etti .
  • Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

    Ancak El-Fayed'in oğlu ve Prenses Diana'nın öldürüldüğüne dair güçlü inancına rağmen, Fransız müfettişler iddialarını reddetmeye devam ediyor. 

     

     
  • Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

    Galler Prensesi Diana, Paris'teki Alma Tüneli'nde 31 Ağustos 1997'de bir araba kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Diana ile birlikte sevgilisi Dodi El-Fayed ve şoförü Henri Paul da hayatını kaybetmişti. Kazanın, şoför paparazzilerden kaçmak isterken meydana geldiği açıklanmıştı.

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