Oğlu Dodi ve Prenses Diana'nın ölümüne ilişkin El Fayed'den açıklama

Bölüm, milyarderin, Diana ve Dodi'ye ne olduğunu bulmak için özel dedektifleri görevlendirdiği 1997 ölümcül araba kazasıyla ilgili kendi soruşturmasına yöneldi. Mayer, eski patronunun oğlunun 'suikast' kurbanı olduğuna inandığını ve kendi teorisini kanıtlamak için uzun süre çalıştığını söyledi.

Ancak Mayer, Fransız yetkililerden müfettişlerin, El-Fayed'in teorisini bir 'komplo' olduğunu iddia ederek reddettiklerini ifade etti.