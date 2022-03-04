Oğlum 5. Bölüm fragmanı yayında!

Ceren gittiği partide zor anlar yaşarken, Sedat’ın İlyas’ın yanına gelmesi akıllara “Kötü bir şey mi oldu?” sorusunu getiriyor. Kaan’ın öldürüldüğü günden görüntüler ekrana gelirken Efe’nin büyük bir korkuyla Kaan’ın başında ağladığı görülüyor. ‘Oğlum’un yeni bölümünde olay gününe ait ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

İşte Oğlum’un 5. Bölüm Tanıtımı;

OĞLUM’UN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Efe, anne ve babasının röportajını izlemesinin ardından Kaan’ı öldürdüğünü tekrar itiraf edince cezaevine sevk edildi. Kapalı ve dar alanlarda kalma konusunda sorun yaşayan küçük çocuk için zor günler başlarken Melike ve İlyas, Demet ve Sedat’tan Efe’nin akıl sağlığıyla ilgili rapor çıkması durumunda hastaneye sevk edilebileceğini öğrendi. Melike ve İlyas bu ihtimal karşısında bir kez daha sarsıldı. Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar düşünürken avukatının önerisiyle Efe’ye akıl sağlığı yerinde değil raporu aldırmanın mantıklı olduğunu düşündü. Pedagog Demet, Efe’yle ilgili rapor için aileyle görüşmelere başladı. Demet’in soruları üzerine geçmişte yaşadığı zorlukları anlatmaya başlayan Zeynep’in Efe ile yaşadıkları gözler önüne serildi. Tuğrul ve Zeynep’in röportajını izleyen Melike ise tüm yaşananlardan sonra soluğu Zeynep’in evinde aldı. Zeynep’ten sonra Tuğrul’la ve Canan’la da görüşen Demet, duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tuğrul, Efe’nin yavru bir köpeğe zarar verdiğinden ve Zeynep’in babasının akıl hastası olduğundan bahsetti. Canan da Tuğrul’un söylediklerine benzer yanıtlar verince Demet, Efe’nin akıl sağlığıyla ilgili şüpheye düştü. Tuğrul ve Canan’ın iş birliği yaparak Demet’e bilerek aynı yanıtları verdiği öğrenildi. Kaan’ın acısıyla baş etmeye çalışan Özyürek ailesi ise büyük bir krizin eşiğindeydi. Yaşadığı olayları kaldıramayan Ceren, gizlice bir partiye giderken partide yaşananlar gerilimi artırdı. Oğullarının kaybından sonra eskisi gibi olamayan İlyas ve Melike arasındaki ipler de artık kopma noktasına geldi. Kaan’ın başına gelenlerden Melike’yi sorumlu tutan İlyas büyük bir öfke patlaması yaşadı ve ardından çantasını alarak evden ayrıldı. Okuldan çağırılan Zeynep, işinden istifa etmesi için zorlanırken velilerin tepkisiyle karşılaştı. Linç edilmekle karşı karşıya kalan Zeynep’in her şeye rağmen insanların karşısına çıkmayı seçmesi yaşanacaklara dair merakı artırdı.

Oğlum’un proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız üstlenirken Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz’ın kalemi Gökçen Usta’nın rejisiyle buluşuyor. Oğlum’un oyuncu kadrosunda Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Kubilay Aka, Nazan Kesal, Tuğçe Açıkgöz, Metehan Parıltı gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

‘Oğlum’ yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de!