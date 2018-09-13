Yayla dönüşü evine gidince şok oldu

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Kiremitli mahallesinde ilginç bir olay yaşanıyor. Baba Mustafa Oğuz ve oğlu Kerem Oğuz bir süre önce arazi meselesi nedeniyle mahkemelik oldu. Kerem Oğuz’un (48) sahibi olduğu evin üzerine kurulu arazi, baba Mustafa Oğuz’a (75) ait olunca sorunlar da peşi sıra geldi. Mahkemeye başvuran baba Mustafa Oğuz, evin etrafındaki arazinin de kendisine ait olduğunu belirterek giriş ve çıkışları önlemek için evin etrafını tel örgüyle çevirdi. Hayvancılık ile uğraşan ve yazları yaylada bulunan Kerem Oğuz, yayla dönüşü evine geldiğinde ilginç bir manzara ile karşılaştı. Oğuz, yaşadığı evin ve arazisinin çevresinin tel örgülerle çevrili olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvuran baba Mustafa Oğuz evin üzerine kurulu olduğu arazinin de, kendisine ait olması nedeniyle evin dört bir tarafını tel örgüyle kapatması nedeniyle oğlu Kerem Oğuz, babası ile görüşüp sorunu çözmeye çalıştı. ancak bir sonuç alamadı.

Eve girebilmek için kullandıkları araziye ayak basmaları suç sayılan 8 kişilik Oğuz ailesi, kalacak başka yerleri olmadığı için bu suça rağmen evlerine girmek zorunda kalırken, Kerem Oğuz'un eşi Hayriye Oğuz, tel örgüden atlarken zaman zaman düştüklerini belirterek, tek istediğinin evine rahatça girebilmek olduğunu söyledi.



Evinin dört bir tarafının yoluyla tel örgüyle kapatıldığını dile getiren anne Hayriye Oğuz (43), “Yayladaydık döndüğümüzde bu manzara ile karşılaştık. Ben şuanda evime girerken suç işliyor sayılıyorum. Cumhurbaşkanımızdan bu konuda yardım istiyorum. Benim tek istediğim rahatça evime gidebilmek. Bizim geçim kaynağımız hayvancılık. Ahırımıza bile giremiyoruz. Çocuklarım sürekli bu kargaşanın ortasında” dedi.

“EVİN ÖNÜNDE DURMAMAMIZ GERİKİYOR"



Evin kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu kaydeden Oğuz, “Bunu kayınpederim icra yoluyla bize yaptı. Yeri aldığı için böyle kapattırdı. Arsa kayınpederimin ama evin kullanım hakkı bize ait. Evin etrafındaki araziyi oğlunu kandırarak satın aldı. Beni ve oğlunu sevmeyebilir ama benim çocuklarımın ne suçu vardı. Çok kez düşündüm intihar etmeyi ama çocuklarımı düşündüm” diye konuştu.

Mahkemede geçit hakkının verilmediğini vurgulayan Oğuz, “Ev bizim üzerimize kayıtlı ama arazi sahibi o gözüküyor. Normalde bizim evin önünde durmamamız gerekiyor. Bizim bu evden çıkıp gitmemizi istiyorlar. İlk mahkemede eve gidebilmek için geçit hakkı istemiştik. Ankara’da yargıda ev var ama altındaki arazi müvekkile ait olduğu için geçit hakkı yoktur kararı çıktı. Ev bizim ama içeri gidebilmek için kullanabileceğim bir yol yok. Benim bu evi bırakıp gitme şansım yok. Durumumuz ortada” şeklinde konuştu.

Hayriye Oğuz’un en büyük oğlu Abdullah Oğuz ise eve girmek için tel örgüden atlamaları gerektiğini belirterek, “Biz geçiyoruz ama küçük kardeşlerim var onlar geçmeye çalışırken düşüyorlar” ifadelerini kullandı.





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