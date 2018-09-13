SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yayla dönüşü evine gidince şok oldu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Yayladan eve döndü, şoka girdi!

Oğluna kızdı, evin dört bir tarafını tel örgüyle kapattı

Trabzon’un Maçka ilçesinde kendisine ait arazide ev yapan oğluyla sorunlar yaşayan baba, önce mahkemeye başvurdu, ardından oğluna ait evin dört bir yanını tel örgüyle çevreledi. Mahkeme kararıyla evlerine girebilmek için kullandıkları yol da yasaklanan Oğuz ailesi tel örgülerle çevrili evde yaşamaya çalışıyor.

13.09.2018 - 15:30 | Güncelleme: İHA

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Kiremitli mahallesinde ilginç bir olay yaşanıyor. Baba Mustafa Oğuz ve oğlu Kerem Oğuz bir süre önce arazi meselesi nedeniyle mahkemelik oldu. Kerem Oğuz’un (48) sahibi olduğu evin üzerine kurulu arazi, baba Mustafa Oğuz’a (75) ait olunca sorunlar da peşi sıra geldi. Mahkemeye başvuran baba Mustafa Oğuz, evin etrafındaki arazinin de kendisine ait olduğunu belirterek giriş ve çıkışları önlemek için evin etrafını tel örgüyle çevirdi. Hayvancılık ile uğraşan ve yazları yaylada bulunan Kerem Oğuz, yayla dönüşü evine geldiğinde ilginç bir manzara ile karşılaştı. Oğuz, yaşadığı evin ve arazisinin çevresinin tel örgülerle çevrili olduğunu görünce ne yapacağını şaşırdı. İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvuran baba Mustafa Oğuz evin üzerine kurulu olduğu arazinin de, kendisine ait olması nedeniyle evin dört bir tarafını tel örgüyle kapatması nedeniyle oğlu Kerem Oğuz, babası ile görüşüp sorunu çözmeye çalıştı. ancak bir sonuç alamadı.
Eve girebilmek için kullandıkları araziye ayak basmaları suç sayılan 8 kişilik Oğuz ailesi, kalacak başka yerleri olmadığı için bu suça rağmen evlerine girmek zorunda kalırken, Kerem Oğuz'un eşi Hayriye Oğuz, tel örgüden atlarken zaman zaman düştüklerini belirterek, tek istediğinin evine rahatça girebilmek olduğunu söyledi.

Evinin dört bir tarafının yoluyla tel örgüyle kapatıldığını dile getiren anne Hayriye Oğuz (43), “Yayladaydık döndüğümüzde bu manzara ile karşılaştık. Ben şuanda evime girerken suç işliyor sayılıyorum. Cumhurbaşkanımızdan bu konuda yardım istiyorum. Benim tek istediğim rahatça evime gidebilmek. Bizim geçim kaynağımız hayvancılık. Ahırımıza bile giremiyoruz. Çocuklarım sürekli bu kargaşanın ortasında” dedi.

“EVİN ÖNÜNDE DURMAMAMIZ GERİKİYOR" 

Evin kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu kaydeden Oğuz, “Bunu kayınpederim icra yoluyla bize yaptı. Yeri aldığı için böyle kapattırdı. Arsa kayınpederimin ama evin kullanım hakkı bize ait. Evin etrafındaki araziyi oğlunu kandırarak satın aldı. Beni ve oğlunu sevmeyebilir ama benim çocuklarımın ne suçu vardı. Çok kez düşündüm intihar etmeyi ama çocuklarımı düşündüm” diye konuştu.
Mahkemede geçit hakkının verilmediğini vurgulayan Oğuz, “Ev bizim üzerimize kayıtlı ama arazi sahibi o gözüküyor. Normalde bizim evin önünde durmamamız gerekiyor. Bizim bu evden çıkıp gitmemizi istiyorlar. İlk mahkemede eve gidebilmek için geçit hakkı istemiştik. Ankara’da yargıda ev var ama altındaki arazi müvekkile ait olduğu için geçit hakkı yoktur kararı çıktı. Ev bizim ama içeri gidebilmek için kullanabileceğim bir yol yok. Benim bu evi bırakıp gitme şansım yok. Durumumuz ortada” şeklinde konuştu.
Hayriye Oğuz’un en büyük oğlu Abdullah Oğuz ise eve girmek için tel örgüden atlamaları gerektiğini belirterek, “Biz geçiyoruz ama küçük kardeşlerim var onlar geçmeye çalışırken düşüyorlar” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 22 dakika önce
    Senin gibi baba olmaz olsun yazıklar olsun sana
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X