Oğlunu av tüfeğiyle öldürdü!
Kastamonu'da bir baba tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
29.03.2026 - 15:15
Kentte Ballık köyünde 67 yaşındaki E.G. ile 33 yaşındaki oğlu Murat G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine E.G. av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Murat G, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Murat G'nin cenazesi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
E.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine götürüldü. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
