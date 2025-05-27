OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

İSTENEN BELGELER

Sözleşmeli Destek Personel (Şoför) Olarak Yerleştirilmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1. Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)

4. Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.)

5. 08.03.2025 tarihinde ilan edilen 2025 yılı 3477 adet Sözleşmeli Destek Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için e-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

6. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.)

7. B Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi (Belgenin aslının yanlarında olması gerekmektedir.)

8. Psikoteknik Belgesi

9. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu (Şoför olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenilmektedir.)

Sözleşmeli Destek Personel (Temizlik Görevlisi) Olarak Yerleştirilmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1. Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

2. Ek-2 Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi (Belirtilen yere İsim- Soy isim ve T.C. kimlik numarası yazılmak suretiyle imzalanması gerekmektedir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)

5. Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.)

6. 08.03.2025 tarihinde ilan edilen 2025 yılı 3477 adet Sözleşmeli Destek Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için e-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)

7. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.)

8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü ve arşiv araştırması sonucunda adayların yerleştirme işlemlerine mâni bir hal bulunmaması durumunda kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan olunur. ​