OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
OGM, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı gerçekleştireceğini daha önce duyurmuştu. Değerlendirme süreci sonunda, başvuru yapan ve şartları sağlayan adayların yerleştirmeleri KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Her bir pozisyon için en yüksek puanlı adaydan başlanarak sıralama yapılacak. Peki OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların ardından gözler OGM personel alımı sonuçlarına çevrildi. Peki OGM 3 bin 477 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
OGM 3.477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN İLAN
Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alım ilanı yayınlamıştır. Alım sonuçları 2024 yılı Ortaöğretim KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle başvuruda bulunan adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda elde edilmiş ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi tarafından yerleştirme işlemi yapılmış olup adaylar sonuçlarını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.
Yerleştirilmeye hak kazanan adaylar, 02.06.2025-25.06.2025 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri yerleştirilmeye hak kazandıkları Orman Bölge Müdürlüklerinin Personel Şube Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek teslim etmeleri gerekmektedir.
Adayların son evrak teslim tarihinden sonra yapacakları başvurular ile e-mail, posta vb. şekilde gönderilen yerleştirme işlemine esas evraklar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Yerleştirilmeye hak kazanan ve yerleştirmeye esas belgelerini teslim etmeyecek adayların, nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopisi ekli olarak feragat dilekçesi yazarak personel@ogm.gov.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER
Sözleşmeli Destek Personel (Şoför) Olarak Yerleştirilmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:
1. Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
4. Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
5. 08.03.2025 tarihinde ilan edilen 2025 yılı 3477 adet Sözleşmeli Destek Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için e-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)
6. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.)
7. B Sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi (Belgenin aslının yanlarında olması gerekmektedir.)
8. Psikoteknik Belgesi
9. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu (Şoför olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenilmektedir.)
Sözleşmeli Destek Personel (Temizlik Görevlisi) Olarak Yerleştirilmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:
1. Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
2. Ek-2 Kadroya Geçiş Talep Dilekçesi (Belirtilen yere İsim- Soy isim ve T.C. kimlik numarası yazılmak suretiyle imzalanması gerekmektedir.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
5. Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.)
6. 08.03.2025 tarihinde ilan edilen 2025 yılı 3477 adet Sözleşmeli Destek Personel Alım İlanının “Genel Şartlar" başlığının altında yer alan şartların kontrolünün tespiti için e-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.)
7. 6 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.)
8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu
Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü ve arşiv araştırması sonucunda adayların yerleştirme işlemlerine mâni bir hal bulunmaması durumunda kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup; ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan olunur.