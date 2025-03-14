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        Haberler Bilgi Yaşam OGM işçi alımı başvurusu sona eriyor! OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        OGM işçi alımı başvurusu sona eriyor! OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi ilan yayımlanırken başvurular bugün sona eriyor. Peki OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:04
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        Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 4500 geçici işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular Türkiye İş Kurum (İŞKUR) aracılığıyla alınacak. Bakanlık, çeşitli alanlardaki personel için şartları duyurdu. İşte OGM personel alımı detayları

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        OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR

        Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 10-14 Mart tarihlerinde yapılacak. Orman işçisi, arazöz şoförü ile dozer, greyder, ekskavatör, iş makinesi ve traktör operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak.

        OGM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında;

        Orman İşçisi – 3105 kişi

        Arazöz Şoförü – 812 kişi

        Dozer Operatörü – 160 kişi

        Greyder Operatörü – 233 kişi

        Ekskavatör Operatörü – 122 kişi

        İş Makinesi Operatörü – 36 kişi

        Traktör Operatörü – 32 kişi

        OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        GENEL ŞARTLAR

        1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

        2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

        3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

        4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

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        ÖZEL ŞARTLAR

        Destek Personeli (Şoför – Operatör)

        1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

        2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

        3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,

        4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,

        5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,

        6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

        7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,

        8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

        9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

        10. Cinsiyeti Erkek olmak.

        Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri)

        En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

        2. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.),

        3. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 30 yaşından gün almamış olmak.

        Destek personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olarak istihdam edilecekler aşağıda belirtilen hizmetleri yürütecektir;

        • Hizmet birimlerinin temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.

        • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.

        • Görevlendirildikleri birimlerin bürolarında fiziksel veya elektronik ortamda evrak derleme, düzenleme, taşıma ve arşivleme işlerini yapmak.

        • Görevlendirildikleri birimlerde yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

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