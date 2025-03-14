OGM işçi alımı başvurusu sona eriyor! OGM işçi alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 10-14 Mart tarihlerinde yapılacak. Orman işçisi, arazöz şoförü ile dozer, greyder, ekskavatör, iş makinesi ve traktör operatörü unvanlarına başvuran adaylar arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak.

OGM PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında;

Orman İşçisi – 3105 kişi

Arazöz Şoförü – 812 kişi

Dozer Operatörü – 160 kişi

Greyder Operatörü – 233 kişi

Ekskavatör Operatörü – 122 kişi

İş Makinesi Operatörü – 36 kişi

Traktör Operatörü – 32 kişi

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.