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        Haberler Bilgi Yaşam OGM işçi alımı kura çekiliş bilgisi 27 Mart 2025: Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        OGM işçi alımı kura çekiliş bilgisi 27 Mart 2025: Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

        Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 4 bin 500 işçi alımı için gerçekleştirdiği kura çekilişi sonuçları sorgulanıyor. Çekiliş 27 Mart Perşembe günü noter huzurunda yapıldı. OGM işçi alımı kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, İŞKUR'un internet sitesinden veya ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sayfalarından sonuçları sorgulayabilecekler. Kura sonuçları açıklandıktan sonra, asil ve yedek adaylar arasındaki yerleştirme süreci başlayacak. Peki Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:58
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        OGM işçi alımı kura çekiliş sonuçları araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün geçici işçi alım başvuruları 10-14 Mart tarihleri arasında kabul edildi. Alım için başvuruda bulunanlar kura çekilişi ile ilgili detayları sorguluyor. Peki OGM işçi alımı kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

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        OGM İŞÇİ ALIMI KURA CANLI YAYIN BİLGİSİ

        OGM işçi alımı kura sonuçlarını canlı olarak izlemek isteyen adaylar için, Orman Bölge Müdürlükleri’nin sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yayın yapılacaktır. Adaylar, bu yayınları takip ederek kura çekilişi sürecini izleyebilirler. Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi illerdeki Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerinde, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihler ve saatler hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilecek.

        ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        OGM işçi alımı kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, İŞKUR’un internet sitesinden veya ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sayfalarından sonuçları sorgulayabilecekler. Kura sonuçları açıklandıktan sonra, asil ve yedek adaylar arasındaki yerleştirme süreci başlayacak. İlgili Bölge Müdürlüklerinin web sitelerinde yer alan bilgilere göre adaylar, başvuru sürecinin ilerleyen aşamalarında hangi pozisyonlarda görev alacaklarını ve yerleşim yerlerini öğrenebilecekler.

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        OGM 4.500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ BİLGİSİ

        İŞKUR 4.500 işçi alımı kura çekimleri 27 Mart Perşembe günü illere göre yapılıyor.

        İşçi alımı başvurusunda bulunan adaylar tüm duyuruları ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden takip edebilecek.

        Kura çekimi bilgileri resmi internet sitesinde duyurular kısmında yer alıyor.

        İŞKUR OGM 4.500 işçi alımı sonuçları nihai listesi 4 Nisan tarihinde ilan edilecek.

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        HANGİ İLLERE EN ÇOK ALIM YAPILACAK?

        OGM'nin 4.500 işçi alımı kapsamında en fazla alım yapılacak iller açıklandı. İşte en çok işçi alınacak bazı iller:

        Antalya: 407 kişi

        Muğla: 325 kişi

        İzmir: 226 kişi

        Balıkesir: 200 kişi

        Mersin: 200 kişi

        Denizli: 174 kişi

        Aydın: 153 kişi

        Bursa: 146 kişi

        Hatay: 143 kişi

        Adana: 142 kişi

        İstanbul: 92 kişi

        Kastamonu: 102 kişi

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