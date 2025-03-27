OGM işçi alımı kura çekiliş bilgisi 27 Mart 2025: Orman Genel Müdürlüğü OGM 4 bin 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

OGM İŞÇİ ALIMI KURA CANLI YAYIN BİLGİSİ

OGM işçi alımı kura sonuçlarını canlı olarak izlemek isteyen adaylar için, Orman Bölge Müdürlükleri’nin sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden yayın yapılacaktır. Adaylar, bu yayınları takip ederek kura çekilişi sürecini izleyebilirler. Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli gibi illerdeki Orman Bölge Müdürlüklerinin internet sitelerinde, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihler ve saatler hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 BİN 500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

OGM işçi alımı kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, İŞKUR’un internet sitesinden veya ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sayfalarından sonuçları sorgulayabilecekler. Kura sonuçları açıklandıktan sonra, asil ve yedek adaylar arasındaki yerleştirme süreci başlayacak. İlgili Bölge Müdürlüklerinin web sitelerinde yer alan bilgilere göre adaylar, başvuru sürecinin ilerleyen aşamalarında hangi pozisyonlarda görev alacaklarını ve yerleşim yerlerini öğrenebilecekler.