Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Öğrenci akbiline yaş sınırı mı geldi? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL? İstanbulkart öğrenci 30 yaş sınırı tarifesi

        Öğrenci akbiline yaş sınırı mı geldi? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL?

        İBB Meclisi öğrenci akbiline yaş sınırı konusunda aldığı kararı duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen olağan toplantısında alınan kararda ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliği öğrenci tanımı değiştirildi. İstanbulkart kullanıcıları için öğrenci indiriminden yararlanma yaş sınırı belli oldu. Peki Öğrenci akbiline yaş sınırı mı geldi? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğrenci akbiline yaş sınırı ile ilgili son durum merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. Bir diğer merak edilen konu ise İstanbulkart öğrenci 30 yaş sınırı tarifesinin değişip değişmediğidir. Peki 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL/lira basıyor?

        2

        İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMINDAN SONRA ÖĞRENCİ VE TAM AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

        Toplantıda tam elektronik bilet ücretinin yüzde 13'lük zamla 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci biletinin 8.64 liradan 9.76 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 250 liradan 282,5 liraya, tam abonman ücretinin bin 389 liradan bin 569 liraya çıkması yönelik teklif kabul edildi.

        3

        İETT TOPLU TAŞIMA 30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

        İBB Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla, artık 30 yaşından gün almış kişiler yarı yarıya uygulanan indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. 30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

        Yaş Sınırı: 30 yaşından gün almış öğrenciler.

        İndirim Oranı: Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinde yüzde 10 indirim.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Boğulma vakaları arttı, polis sahillere indi
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Ata Emre Akman kararı TBMM'ye gönderildi
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        3 bin 500 yıllık tablet ne anlatıyor?
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena