Öğrenci akbiline yaş sınırı mı geldi? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL?
İBB Meclisi öğrenci akbiline yaş sınırı konusunda aldığı kararı duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen olağan toplantısında alınan kararda ulaşımda İstanbul Kart yönetmeliği öğrenci tanımı değiştirildi. İstanbulkart kullanıcıları için öğrenci indiriminden yararlanma yaş sınırı belli oldu. Peki Öğrenci akbiline yaş sınırı mı geldi? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL?
Öğrenci akbiline yaş sınırı ile ilgili son durum merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. Bir diğer merak edilen konu ise İstanbulkart öğrenci 30 yaş sınırı tarifesinin değişip değişmediğidir. Peki 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL/lira basıyor?
İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMINDAN SONRA ÖĞRENCİ VE TAM AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Toplantıda tam elektronik bilet ücretinin yüzde 13'lük zamla 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci biletinin 8.64 liradan 9.76 liraya, öğrenci aylık abonman ücretinin 250 liradan 282,5 liraya, tam abonman ücretinin bin 389 liradan bin 569 liraya çıkması yönelik teklif kabul edildi.
İETT TOPLU TAŞIMA 30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?
İBB Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla, artık 30 yaşından gün almış kişiler yarı yarıya uygulanan indirimli öğrenci kartını kullanamayacak. 30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.
Yaş Sınırı: 30 yaşından gün almış öğrenciler.
İndirim Oranı: Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinde yüzde 10 indirim.