"Öğrenci yurduna Filistinliler yerleştirilecek" iddiasına yalanlama

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de binlerce içerik sosyal medya platformlarında çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak dolaşıma sokuluyor. Dolaşıma sokulan içeriklerin çoğalması, kullanıcıların yanılmasına neden olabiliyor. Böylece gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan içerikler sosyal medyada art arda paylaşılarak gerçek bilgi sanılıyor.

Bu tür içeriklerden bir tanesi de bazı haber siteleri ile sosyal medya platformu X'te "Göç İdaresi Başkanlığının, İstanbul’da geçici görevli personelinin konakladığı eski öğrenci yurdu, bir Filistin derneğine verileceği gerekçesiyle boşaltıldı" şeklinde dolaşıma sokuldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

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Açıklamada, bahse konu öğrenci yurdunun, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kullanımına tahsis edildiği ve 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle tahsisin süresinin dolduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

"Göç İdaresi Başkanlığına ait merkezlerin yapımının tamamlanmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsisli bina boşaltılmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğünde geçici görevli personeller, yeni yapılan merkezlerde bulunan misafirhaneye yerleştirilmiştir.

Kamuoyunu manipüle etmek için dolaşıma sokulan paylaşımlara itibar etmeyiniz."