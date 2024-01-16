Öğrenciler 'Aşure'nin yanından ayrılmıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki Mehmet İnce İlkokulu'ndaki öğrenciler, yağmurlu bir günde okullarının bodrumuna sığınan kedi yavrusunu sahiplendi.

Okul yönetimince sağlık kontrolleri yaptırılan kedi için okulda köşe oluşturuldu. Kedi için yuva yapan ve mamayla besleyen öğrenciler, kediye Aşure ismini verdi.

DERSLERE DE GİRİYOR

Okul Müdürü Zuhal Üstün, Aşure'nin okulda çok sevildiğini söyledi.

Kediyle öğrencilerin ilk andan beri yakından ilgilendiğini anlatan Üstün, "Yağmurlu bir günde okulumuza sığınan kediyi sahiplendik. Genel bakımlarını ve sağlık hizmetlerini yaptırdıktan sonra da okulumuzun maskotu oldu. İlk başlarda ders aralarında ilgilenilen Aşure, daha sonra derslere de girmeye başladı ve dersleri en az öğrencilerimiz kadar sevdi" dedi.

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Üstün, öğrencilerin şefkat ve merhamet duygularının artması açısından hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, "Öğrencilerimizin erken yaşlardan itibaren hayvan sevgisi ile büyümelerini çok önemsiyoruz. Hayvan sevgisini okullarda büyütmek istiyoruz" diye konuştu.