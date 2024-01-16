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        Haberler Yaşam Öğrenciler 'Aşure'nin yanından ayrılmıyor

        Öğrenciler 'Aşure'nin yanından ayrılmıyor

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki Mehmet İnce İlkokulu'nda, öğrencilerin yavruyken sahiplendiği ve Aşure ismini verdiği kedi, okulun maskotu haline geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:37
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        'Aşure'nin yanından ayrılmıyorlar
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyündeki Mehmet İnce İlkokulu'ndaki öğrenciler, yağmurlu bir günde okullarının bodrumuna sığınan kedi yavrusunu sahiplendi.

        SAĞLIK KONTROLLERİ YAPTIRILDI

        Okul yönetimince sağlık kontrolleri yaptırılan kedi için okulda köşe oluşturuldu. Kedi için yuva yapan ve mamayla besleyen öğrenciler, kediye Aşure ismini verdi.

        Çocuklar, zamanla yeni yuvasına ve öğrencilerin ilgisine alışan Aşure'nin yanından ayrılmıyor.

        DERSLERE DE GİRİYOR

        Okul Müdürü Zuhal Üstün, Aşure'nin okulda çok sevildiğini söyledi.

        Kediyle öğrencilerin ilk andan beri yakından ilgilendiğini anlatan Üstün, "Yağmurlu bir günde okulumuza sığınan kediyi sahiplendik. Genel bakımlarını ve sağlık hizmetlerini yaptırdıktan sonra da okulumuzun maskotu oldu. İlk başlarda ders aralarında ilgilenilen Aşure, daha sonra derslere de girmeye başladı ve dersleri en az öğrencilerimiz kadar sevdi" dedi.

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        Üstün, öğrencilerin şefkat ve merhamet duygularının artması açısından hayvan sevgisinin önemine işaret ederek, "Öğrencilerimizin erken yaşlardan itibaren hayvan sevgisi ile büyümelerini çok önemsiyoruz. Hayvan sevgisini okullarda büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

        ÇOK UYSAL VE TATLI BİR KEDİ

        Ortaokul öğrencisi Sara Yıldızoğlu da Aşure'nin çok uysal ve tatlı bir kedi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Derslerde bazen yanımıza geliyor, bizimle dersi dinliyor. Yanımızda oturuyor, çok sevecen bir kedi. Bazen kucağımıza atlıyor, kendisini sevdiriyor. Şu ana kadar büyük bir hırçınlık yaptığını görmedim."

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        #Aşure kedi
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        #İnebolu
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