16 Haziran'da tatile giren okullar 2023-2024 dönemine 11 Eylül'de çalacak ilk ders zili ile başlayacak. Yeni dönem için geri sayım devam ederken okulların 4 gün okul, 3 gün tatil uygulamasına geçeceği iddiası ortaya açıldı. Öğrenciler ve veliler konunun detaylarını araştırmaya başladı. İşte, okulların 4 güne düşüp düşmeyeceğine ilişkin detaylar...

2 Şurada Paylaş!









4 GÜN OKUL, 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

Avrupa'da bazı ülkelerde konuşulan 4 gün okul 3 gün tatil uygulaması henüz resmi olarak uygulamaya geçmedi. Ülkemizde de bu düzenlemeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni dönemde de okulların 5 gün okul, 2 gün tatil olarak devam etmesi bekleniyor.