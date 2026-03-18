Öğrencilerden Çanakkale şehitlerine özel eser
Beylikdüzü Modern Sanatlar Akademisi öğrenci orkestrası, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanlara özel bir anma eseri hazırladı
Giriş: 18.03.2026 - 16:16
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Beylikdüzü Modern Sanatlar Akademisi öğrenci orkestrası tarafından özel bir anma eseri hazırlandı.
Vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanlara ithaf edilen eserle, Çanakkale Savaşı’nın ruhu notalar eşliğinde yeniden canlandırıldı.
Eser ile başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler saygı, minnet ve rahmetle anıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ