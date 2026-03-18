Öğrencilerden Çanakkale şehitlerine özel eser

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Beylikdüzü Modern Sanatlar Akademisi öğrenci orkestrası tarafından özel bir anma eseri hazırlandı.

Vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanlara ithaf edilen eserle, Çanakkale Savaşı’nın ruhu notalar eşliğinde yeniden canlandırıldı.

Eser ile başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler saygı, minnet ve rahmetle anıldı.