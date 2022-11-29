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Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor

Üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek olan Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularında sona gelindi. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2022-2023 dönemi için öğrencilere burs sağlayacak. Başvuru için gerekli şartları taşımak gerekiyor. Burs almaya hak kazanan adaylar ise 8 ay boyunca bu destekten faydalanabilecek.

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  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine toplam 5 bin 200 lira ödeme yapılacak. Burs desteği almak isteyen öğrenciler için başvurular 21 Kasım'da başladı. Adaylar başvuru işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak. VGM burs başvurusu için ise son tarih bugün sakın kaçırmayın! İşte VGM burs başvuru ekranı
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) yaptığı çalışmayla yurtlardaki doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıktı. Ancak buna rağmen barınma ihtiyacı özellikle üniversite eğitimi için şehir dışında okuyan öğrenciler için bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Özellikle enflasyonun bu denli artması öğrencileri ve aileleri ciddi bir sıkıntı içine sokuyor. Öğrencilerin yurt veya ev kiraları ile temel ihtiyaçlarını giderebilmek için harcadığı miktar en yüksek seviyeleri görürken aileler de zorluk yaşamaya başladı.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    Milyonlarca öğrenci KYK burs- kredi başvuru sonuçlarının açıklanmasını beklerken sevindirici bir diğer haber Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) geldi. VGM, Ortaöğrenim bursu, Yükseköğrenim bursu ile yabancı uyruklu olan öğrencilere vereceği burslar için başvuru ekranının açıldığını geçtiğimiz haftalarda duyurdu.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    VGM Üniversite burs başvuruları 21 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencilerin bizzat veya posta yoluyla herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yoktur. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak.

    Yükseköğrenim bursu ile yabancı uyruklu olan öğrencilerin ise 30 Kasım'a kadar zamanı bulunuyor.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    VGM burs başvuru işlemlerinin tamamı internet üzerinden gerçekleştirilecek. vgm.gov.tr adresine giriş yapan öğrenciler, sırasıyla T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı ile birlikte burs başvuru ekranına giriş yapacak.

    Ardından öğrenciler karşılarına gelen ekranda beş aşamada burs başvurularını tamamlayacak. Öğrenciler nüfus bilgileri, aile bilgileri, okul bilgileri, başvuru ve iletişim bilgilerini içeren form dolduracak.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

     

    Burs başvuruları sadece Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi (https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari) üzerinden yapılıyor. Başvuru formunda kişiden istenilen bilgiler değerlendirilerek burs desteği sağlanacak.

    VGM BURS BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    TOPLAMDA 5 BİN 250 TL YATIRILACAK

    VGM, 2022-2023 eğitim yılında önlisans ve lisans öğrencilerine ‘Yükseköğrenim Bursu’ çerçevesinde 5 bin 250 lira burs imkanı sağlayacak.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    DOĞRULUĞUN KANITLANMASI GEREKİYOR

    Fakat başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğruluğu kanıtlanamaması durumunda burs hakkı kazanan öğrencinin hakkı iptal edilecek. Başvuru yapabilmek için istenilen bilgiler başvuru süreci sona erene kadar düzenlenebilecek şekilde düzenlendi.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    EK BELGELER TALEP EDİLEBİLİR

    Başvurusu değerlendirilmeye alınan adaylardan bölge müdürlükleri tarafından bazı ek belgeler isteyebilecektir. Konu kapsamında başvuru yapan adaylara ulaşabilmek için başvuru şartlarında belirtilen iletişim adreslerinin doğruluğu özellikle kontrol edilmelidir.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    AYLIK OLARAK HESAPLARA YATACAK

    Başvuru süresi geçen ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200 lira ödeme yapan VGM, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650 lira belirledi. Ödemeler 8 ay boyunca düzenli şekilde 650 lira olarak karşılıksız şekilde yatırılacak.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI

    KYK geri ödemeli kredi almak, VGM bursu almaya engel değildir. Ancak karşılıksız burs ödemesi alanlar Vakıflar bursundan faydalanamaz. İşte VGM bursu alamayacak öğrenciler;

    Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

    b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

    c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

    ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

    d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

    e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

    f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler burslardan faydalanamaz.
  • Öğrencilere 5.200 TL burs fırsatı! Başvurular bugün bitiyor: İşte VGM burs başvuru ekranı

    VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları için herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Ancak VGM Üniversite burs başvuru sonuçlarının açıklanması için öncelikli olarak KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK burs başvuru işlemleri 17 Kasım’da sona erdi. Bu bilgiler ışığında Aralık ayının ilk haftasına kadar KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK bursu almaya hak kazanan adaylar, Vakıflar bursundan yararlanamadığı için VGM burs sonuçları için KYK sonuçlarının açıklanması beklenecek.

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