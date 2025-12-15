Habertürk
        Haberler Gündem Öğrencisini düşüren müdür görevden uzaklaştırıldı

        Öğrencisini düşüren müdür görevden uzaklaştırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda yakasından tuttuğu öğrenciyi ittirip düşüren okul müdür vekilinin görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 23:54 Güncelleme: 16.12.2025 - 00:02
        Öğrencisini düşüren müdür görevden uzaklaştırıldı
        Bursa'nın İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle ilgili okulda görev yapan okul müdür vekilinin görevden alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Okul müdür vekili, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda, kaymakamlık makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir."

        SAVCILIĞA İFADE VERDİ

        Şüpheli Mustafa Ç., Cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan Mustafa Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

