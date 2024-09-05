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        Haberler Bilgi Yaşam Öğrendiğinizde şaşıracaksınız! Samanyolu hakkında çoğumuzun bilmediği gerçekler nelerdir?

        Samanyolu hakkında bilmediğiniz gerçekler nelerdir? 15 dikkat çekici bilgi nedir?

        Samanyolu, baktığımızda algılayamayacağımız kadar büyük, anlamaya çalıştığımızda ise kocaman derinliği olan herkesi ve her şeyi kendi içinde barındıran eşsiz bir oluşumdur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:00
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        Gezegenimizi, güneş sistemimizi, milyarlarca yıldızı ve var olan her şeyi içinde barındıran Samanyolu eşsiz bir yapıya sahiptir. İşte Samanyolu hakkında 15 muhteşem gerçek...

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        SAMANYOLU HAKKINDA BİLMEDİĞİMİZ 15 GERÇEK

        1. Samanyolu'nu kim keşfetti?

        Galileo ilk olarak 1610 yılında Samanyolu'nun ışık bandını tek tek yıldızlar olarak tanımıştır, ancak Amerikalı astronom Edwin Hubble'ın Samanyolu'nun gerçek şeklini ve genişliğini keşfettiği ve Samanyolu dışında daha fazla galaksi olduğunu ortaya koyduğu söylenmektedir.

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        2. Galaksiler arası çarpışma olur mu?

        Samanyolu ve bir başka spiral galaksi olan Andromeda, saniyede yaklaşık 120 km hızla birbirlerine doğru ilerliyor ve 4 milyar yıldan fazla bir süre sonra çarpışacaklar.

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        3. Kara delik var mı?

        Güçlü kanıtlar, Samanyolu'nun galaktik merkezinde (dönme merkezinde) süper kütleli bir kara delik olduğunu gösteriyor.

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        4. Samanyolu adı nasıl verilmiştir?

        Samanyolu adı, gökyüzünde loş bir süt şeridi olarak görünmesi nedeniyle Yunanca "galaxías kýklos" veya "sütlü çember"den türemiştir.

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        5. Köpeğin Kaçış Yolu

        Çeroki efsanesi, Samanyolu'nun bir köpeğin bir torba mısır unu çalması ve kovalanırken birazını dökmesiyle oluştuğunu söyler. Bu nedenle galaksiye "Köpeğin Kaçış Yolu" denir.

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        6. Samanyoluna baktığımızda kaç yıldız görüyoruz?

        Samanyolu, geceleri dünyanın herhangi bir noktasından çıplak gözle görüldüğünde yaklaşık 2.500 yıldızdan oluşuyormuş gibi görünse de gerçek rakam aslında 100-400 milyar yıldız arasındadır.

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        7. Samanyolu yıldız kaybediyor mu?

        Samanyolu, süpernovalar (bir yıldızın yaşam döngüsünün sonunda meydana gelen ve neredeyse tüm kütlesini yok eden büyük bir patlama süreci) yoluyla sürekli yıldız kaybetmekte ve yılda yaklaşık yedi yıldız üretmektedir.

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        8. Samanyolu'nu uzaydan fotoğraflamak mümkün mü?

        Samanyolu'nun uzaydan çekilmiş herhangi bir fotoğrafı ya başka bir galaksiye aittir ya da bir sanatçının yorumudur. Galaksinin içinde oturduğumuz için havadan bir görüntü alamayacağımız açıktır.

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        9. En yaşlı yıldız kaç yaşındadır?

        Evrenin yaşının 13,7 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Samanyolu'ndaki küresel kümelerde bulunan en yaşlı yıldızlar 13,6 milyar yaşındadır.

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        10. Ne zamandır dönmektedir?

        Galaksi merkezi bir eksen etrafında döner. Yaklaşık 65 milyon yıl önce, yani dinozorların neslinin tükendiği zamandan beri, Güneş'in bu merkezin yaklaşık üçte birini dolaştığına inanılmaktadır.

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        11. Gezegen Kepler-186f

        Samanyolu'nun yaşanabilir bölgesinin dış kenarında, bir cüce yıldızın etrafında dönen Kepler-186f adlı gezegen 2015 yılında keşfedildi ve 4,730 trilyon km (2,939 trilyon mil) uzaklıktadır. Kepler-186f'nin yaşamı sürdürebilmesi mümkün olabilir.

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        12. En yaygın galaksi tasarımı

        Bilinen evrendeki galaksilerin üçte ikisi sarmal, bunların da üçte ikisi çubukludur. Samanyolu, her iki özelliği de barındırdığından en yaygın galaksi tasarımlarından biridir.

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        13. Samanyolu'nun büyüklüğü

        Samanyolu'nun çapı yaklaşık 9,5 x 10^17 km'dir. Güneş sistemimiz bir ABD çeyreği olsaydı, Güneş mikroskobik bir toz zerresi olurdu ve Samanyolu ABD kadar büyük olurdu.

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        14. Çin'de Samanyolu 'gümüş nehir' denir

        Çin'de Samanyolu 'gümüş nehir' olarak bilinir. Çin mitolojisinde, nehrin tanrılar tarafından dokumacıları ve onu seven bir çobanı ayırmak için oraya yerleştirildiği söylenir.

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        15. Dünya'nın ekvatorunu ne kadar sürede döner?

        Güneş sistemimiz, galaksinin merkezi etrafında yaklaşık 827 bin km hızla dönmektedir. Bu hızda giden bir cisim, Dünya'nın ekvatorunu 2 dakika 54 saniyede dolaşabilir.

        Kaynak: Thefactsite

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