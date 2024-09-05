8. Samanyolu'nu uzaydan fotoğraflamak mümkün mü?

Samanyolu'nun uzaydan çekilmiş herhangi bir fotoğrafı ya başka bir galaksiye aittir ya da bir sanatçının yorumudur. Galaksinin içinde oturduğumuz için havadan bir görüntü alamayacağımız açıktır.