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        Haberler Gündem Öğretim görevlisi aile katliamı yaptı! - Güncel haberler

        Öğretim görevlisi aile katliamı yaptı!

        Olay, İzmir'de meydana geldi. İzmir'de yaşayan öğretim görevlisi, eşine, 3 yaşındaki kızına ve kayınvalidesine ateş ettikten sonra intihar etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 22:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 22:05
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        Öğretim görevlisi aile katliamı yaptı!
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        Olay, İzmir'de meydana geldi.

        İzmir'de yaşayan öğretim görevlisi, eşiyle boşanma aşamasındaydı.

        Bir süredir kanser tedavisi gören doçent kan donduran bir plan yaptı.

        Yanına 4 tabanca alıp karısına, 3 yaşındaki kızına ve kayınvalidesine ateş ettikten sonra intihar etti.

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