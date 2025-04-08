Öğretmen atama ile yönetici görevlendirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, '2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme' sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin başvuru kılavuzu 5 Şubat 2025'te yayımlanmıştı. Bu doğrultuda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacak adayların 12- 17 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran 2025; yöneticilerin ise 11 Temmuz 2025'ten itibaren yapılacak.
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