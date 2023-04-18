Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri araştırmaları mülakat sonuçlarının açıklanması sonrasında hız kazandı. Mülakat sonuçlarında başarılı olan öğretmen adayları MEB 2023 atama takvimi ile öğretmen atamalarının ne zaman ve nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...