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Öğretmen atama takvimi ile öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

16 Nisan Pazar günü sona eren 45 bin öğretmen atama mülakatlarında sonuçlar açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla öğretmenlik atama takvimi ile tercihlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce öğretmen adayı MEB öğretmen atama takvimi 2023 ile sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihlerine ulaşabilecek. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama tarihleri ile atamaların nasıl yapılacağı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

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  • Öğretmen atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor?

    Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri araştırmaları mülakat sonuçlarının açıklanması sonrasında hız kazandı. Mülakat sonuçlarında başarılı olan öğretmen adayları MEB 2023 atama takvimi ile öğretmen atamalarının ne zaman ve nasıl yapılacağını sorguluyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
  • Öğretmen atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor?

    ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde "2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuçları e-Devlet Üzerinden Yayınlanmıştır."

    45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü adayların erişimine açıldı.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI
  • Öğretmen atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor?

    2023 MEB ATAMA TAKVİMİ

    Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

    Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

    Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

    Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023
  • Öğretmen atama takvimi 2023: Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlıyor?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

    Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

    Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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