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Öğretmen ataması 2020: Sayılı saatler kaldı! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bugün 20 bin öğretmenin atama başvuru sonuçlarını açıklayacak. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman belli olacak?

öğretmen ataması

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı MEB tarafından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmenin atama yerleştirme sonuçlarını bugün açıklayacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 akademik takviminde öğretmen atama sonuçlarının 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacağını bildirmişti. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Personel.meb adresinden yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da yer alacaktır.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

 

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta
adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

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