Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti! Kadın öğretmen silahı tarif edemeyince 1 şüpheli daha yakalandı - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti! Kadın öğretmen silahı tarif edemeyince 1 şüpheli daha yakalandı

        Diyarbakır'da sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı öldürdüğü iddia edilen meslektaşı Zeynep A. ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şüpheli, sorguda tabancayı nasıl kullandığını tarif edemeyince, dini nikahla yaşadığı öğretmen de gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'da sevgilisi olduğu iddia edilen öğretmen Osman Karaaslan'ı (41) tabanca ile vurarak öldürdüğü iddia edilen Zeynep A. (39), sorgusunda silahı nasıl kullandığını tarif edemeyince şüpheler dini nikahla birlikte yaşadığı öğretmen Şeyhmus Y.'nin (49) üzerinde yoğunlaştı.

        DHA'nın haberine göre polisin şüphesi, kamera kayıtları ile de desteklenince Zeynep A.'nın, "2 gün önce çocuklarımı alıp, köye gitti" dediği Şeyhmus Y., Bağlar'da gözaltına alındı.

        POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

        Olay, 9 Temmuz'da Kayapınar ilçesinde bir sitede bulunan 9 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Öğretmen Zeynep A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sevgilisi olduğu iddia edilen meslektaşı Osman Karaaslan'ı öldürdüğünü ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zeynep A.'yı gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca da evde bulundu. Osman Karaslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        TABANCAYI NASIL KULLANDIĞINI TARİF EDEMEDİ

        Sağlık kontrolünden geçen Zeynep A.'nın yüzündeki morlukların olay sırasında gerçekleşmediği ortaya çıkınca Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tekrar sorguya aldı. Suçu kendisinin işlediğinde ısrar eden Zeynep A.'ya polis, tabancayı nasıl kullandığını tarif etmesini istedi.

        Zeynep A., tarif edemeyince şüpheler tabancanın sahibi olan ve Zeynep A.'nın ifadesinde, "2 gün önce çocuklarımı alıp, köye gitti" dediği dini nikahla birlikte yaşadığı öğretmen Şeyhmus Y. üzerinde yoğunlaştı.

        Sitenin çevresindeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, Şeyhmus Y.'nin olaydan önce ve sonra siteye giriş-çıkış görüntülerine ulaştı. Düzenlenen operasyonla Şeyhmus Y., Bağlar ilçesinde gözaltına alındı. Zeynep A. ve Şeyhmus Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü!
        Kadın öğretmen meslektaşını öldürdü! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Osman Karaaslan
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı