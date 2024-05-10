Öğretmen il içi yer değiştirme takvimi 2024: MEB Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirmesi ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi duyuruldu. Bulunduğu il içinde yer değişikliği yapmak isteyen kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için Mayıs ayı işaret edildi. Milli Eğitim Bakanlığı il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Çeşitli nedenlerle il içi tayinini isteyecek olan eğitimciler başvuru işlemlerini yer değişikliği takviminde belirtilen tarihlerde MEBBİS üzerinden gerçekleştirecek. Eğitimciler Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği ne zaman sorusuna yanır arıyor. İşte MEB Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru takvimi ve diğer tüm detaylar…
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN?
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta alınacak.
Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin ilgili duyuru, "www.personel.meb.gov.tr" adresinde yer alıyor.
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.