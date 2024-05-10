Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Öğretmen il içi yer değiştirme takvimi 2024: MEB Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Öğretmen il içi yer değiştirme takvimi 2024: MEB Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirmesi ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi duyuruldu. Bulunduğu il içinde yer değişikliği yapmak isteyen kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları için Mayıs ayı işaret edildi. Milli Eğitim Bakanlığı il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre Öğretmen il içi yer değiştirme ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuru tarihleri belli oldu. Çeşitli nedenlerle il içi tayinini isteyecek olan eğitimciler başvuru işlemlerini yer değişikliği takviminde belirtilen tarihlerde MEBBİS üzerinden gerçekleştirecek. Eğitimciler Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği ne zaman sorusuna yanır arıyor. İşte MEB Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru takvimi ve diğer tüm detaylar…

        2

        ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME NE ZAMAN?

        Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları, 13-17 Mayıs'ta alınacak.

        Öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin ilgili duyuru, "www.personel.meb.gov.tr" adresinde yer alıyor.

        ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        • Adaylığı kaldırılmış olmak,
        • 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
        • 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenolarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
        • Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.
        3

        BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

        İl içi yer değiştirme başvuruları mebbis.Meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

        4
        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Bu yaz sıcak geçecek mi? İşte uzmanından korkutan cevap!
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        Hasarlı araç dolandırıcılığı! İki kardeşe 265 yıl hapis!
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Bilinmeyen numaralara 63 milyon TL harcandı
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Serviste tek öğrenci! Öğretmenler İbrahim Hoca için derslere girmedi
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Avrupa'da finallerin adı belli oldu
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
        "Benim de çekyatım var"
        "Benim de çekyatım var"
        Faizin kaymağı büyüklere
        Faizin kaymağı büyüklere