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Öğretmen maaş zammı netleşiyor! 2023 Temmuz'da yeni en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Öğretmen maaş zammı için geri sayım devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur zammı doğrultusunda öğretmen maaşlarına da zam gelecek. Bu noktada gözler "2023 Temmuz'da en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte, öğretmen maaş zammı son durum ile ilgili güncel gelişmeler...

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  • Öğretmen maaş zammı netleşiyor! 2023 Temmuz memur zammı ile yeni en düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki zammın ardından gözler memur maaş zammına kilitlendi. Kamuda çalışan vatandaşlar Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre zam alacaklar. Peki, 2023 Temmuz'da en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte, öğretmen zammı ile ilgili detaylar...
  • Öğretmen maaş zammı netleşiyor! 2023 Temmuz memur zammı ile yeni en düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    EN DÜŞÜK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında öğretmen maaşları memur maaş zammı oranında artacak. Memur zammı ile 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Zammın oranı 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Yeni Öğretmen maaşları belli olduğunda haberimiz güncellenecek. 
  • Öğretmen maaş zammı netleşiyor! 2023 Temmuz memur zammı ile yeni en düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.
  • Öğretmen maaş zammı netleşiyor! 2023 Temmuz memur zammı ile yeni en düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.
  • Öğretmen maaş zammı netleşiyor! 2023 Temmuz memur zammı ile yeni en düşük öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

    GÜNCEL ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

    2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu.

    Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandına yükseldi. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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