Öğretmen maaşları Temmuz ayı zammıyla birlikte belirlendi. Yeni öğretmen maaşları, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında ataması yapıaln öğretmenler başta olmak üzere mevcut öğretmenler tarafından da merak ediliyor. İşte Kadrolu öğretmen maaşları...

KADROLU ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Yapılacak yüzde 8,65 zamla birlikte bekar, BES, sendika, İlksan vb. kesintisi olmayan sözleşmeli öğretmenlerin net maaşı 3.292,81 TL'ye yükseldi.

2018 Temmuz Kadrolu Öğretmen Net Maaşları aşağıdaki gibi olacaktır.

1/4 27 3844 TL

1/3 26 3843 TL

1/2 25 3836 TL

1/1 24 3823 TL

2/3 23 3750 TL

2/2 22 3745 TL

2/1 21 3737 TL

3/3 20 3687 TL

3/2 19 3665 TL

3/1 18 3659 TL

4/3 17 3615 TL

4/2 16 3611 TL

4/1 15 3606 TL

5/3 14 3473 TL

5/2 13 3470 TL

5/1 12 3466 TL

6/3 11 3431 TL

6/2 10 3424 TL

6/1 9 3421 TL

7/3 8 3394 TL

7/2 7 3392 TL

7/1 6 3387 TL

8/3 5 3381 TL

8/2 4 3377 TL

8/1 3 3336 TL

9/3 2 3296 TL

9/2 1 3292 TL

9/1 0 3290 TL

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETLERİ

TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, haziran ayında yüzde 2,61 artarken, yıllık bazda yüzde 15,39 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 5,69 ZAM TÜFE'deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak gerçekleşti. Böylece yılbaşında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri, ortaya çıkan 5,17 puanlık farkı temmuz ayında yapılacak zamla alacak. Toplam zam (3,5+ 5,17) olacak. Memur ve memur emeklisine yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısı için yüzde 3,5 zam kararı alınmıştı. Buna göre temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam alacak. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

Öğretmenlerin ek ders ücretleri aşağıdaki gibi olacaktır.

2018 Ocak: 12.80

2018 Temmuz: 13.90

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