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        Öğretmenden hayat kurtaran hareket

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin Heimlich manevrasıyla kurtuldu. Öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:42
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        Öğretmenden hayat kurtaran hareket
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        Diyarbakır Silvan'daki Mehmet Adil Kepolu Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi Musa Yaman'ın teneffüste yediği şeker nefes borusuna kaçtı.

        Yaman'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul öğretmeni Özgür Geçmez'e bildirdi.

        Geçmez, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak Yaman'ın rahat nefes almasını sağladı.

        Öte yandan, öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        HEİMLİCH MANEVRASINI KİM BULDU?

        Heimlich manevrası, boğulma gibi bir durumda tıkanan hava yolunu açmak için göğüs kafesiyle göbeğin üstüne yatay yumruk yapıp 5 kez içe ya da yukarıya doğru itme yapılan acil ilk yardım yöntemidir. Adını, uygulamanın yaratıcısı olan Henry Heimlich’ten alan heimlich manevrası, hayat kurtaran ilk yardım işlemlerinin başında gelir. Yetişkin ve çocuklarda uygulanan bu işlem bebekler için önerilmez. Heimlich manevrası, karın bölgesine itmeyi içerdiğinden aynı zamanda karına itme hareketi olarak da bilinir.

        HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

        Heimlich manevrası, kişinin bilincinin açık ancak soluk borusuna kaçan cisim sonrası boğulma tehlikesiyle karşı karşıya durumlarda uygulanır.

        Heimlich manevrasında kişinin arkasına geçildikten sonra yatay bir şekilde yumruk yapılan el göğüs kafesinin altına ve karnın etrafına dolanarak diğer elle kavranır. Daha sonra kişiye yere paralel eğik olacak şekilde 5-6 kez arkadan hem içe hem de yukarı doğru ittirilerek kuvvetli basınç uygulanır ve yabancı cisim soluk borusundan çıkarılmaya çalışılır.

        Bu işlemi yaparken kişinin bilincinin açık olmasına dikkat edilmelidir. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin bilincinin açık ancak rahat bir şekilde konuşamayıp, nefes alamayıp ve güçlü bir şekilde öksüremiyor olması gerekir. Bilinci kapalı olan kişilere ve özellikle bebeklere heimlich manevrası uygulanmaz.

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        #Heimlich
        #okul
        #Diyarbakır
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