Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediğim müjdeli haberi verdi. Son dakika açıklamasına göre öğretmenlere zorunlu hizmet affı çıktığı duyuruldu. Bakan Bilgin Twitter hesabından "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2023 öğretmenlere zorunlu hizmet affı nedir ve kimleri kapsıyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...