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Öğretmenlere zorunlu hizmet affı çıktı mı, kimleri kapsıyor? MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı düzenlemesine ilişkin olarak son dakika gelişmeleri yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Twitter hesabından yayınladığı duyuru ile öğretmenlere zorunlu hizmet affı müjdesini verdi. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği 18 Haziran sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2023 öğretmenlere zorunlu hizmet görev affı kapsamı ve şartlarına ilişkin detaylar...

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  • ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin beklediğim müjdeli haberi verdi. Son dakika açıklamasına göre öğretmenlere zorunlu hizmet affı çıktığı duyuruldu. Bakan Bilgin Twitter hesabından "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun" açıklamalarında bulundu. Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2023 öğretmenlere zorunlu hizmet affı nedir ve kimleri kapsıyor? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...
  • ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

    ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI ÇIKTI MI?

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada öğretmenlerim beklediği müjdeli haberi verdi. Bakan Tekin, öğretmenlere zorunlu hizmet görev affının çıktığını açıkladı.
  • ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

    ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
  • ÖĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET GÖREV AFFI çıktı mı, ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? MEB Bakanı Yusuf Tekin açıkladı!

    PİCTES ÖĞRETMENLER PROJE KAPSAMINDA!

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler Odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız. Bu da hayırlı olur inşallah." dedi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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