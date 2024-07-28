Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğul kurtarıldı, baba aranıyor | Son dakika haberleri

        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor

        Samsun'da baba ile oğul yüzmek için denize girdi. Açığa sürüklenen ikiliden oğul kurtarıldı ancak baba kayboldu. Arama kurtarma ekipleri 49 yaşındaki Abdullah Taşlıtepe'yi bulmak için harekete geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 28.07.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Samsun'da denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen aileden Davut Taşlıtepe (24) sahildeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, baba Abdullah Taşlıtepe (49) ise gözden kayboldu.

        2

        Abdullah Taşlıtepe için ekipler arama çalışması başlattı. Çorum'dan Samsun’a gelen Abdullah Taşlıtepe, eşi, kardeşleri ve çocuklarıyla birlikte Atakum ilçesi Taflan Mahallesindeki sahilden denize girdi.

        3

        Dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren baba Abdullah Taşlıtepe ve oğlu Davut Taşlıtepe için çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

        4

        Abdullah Taşlıtepe, dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Oğlu Davut Taşlıtepe ise sahildeki vatandaşların yardımı sudan çıkarıldı.

        5

        Davut Taşlıtepe, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı.

        6

        Dalgalı denizde açığa sürüklenerek kaybolan Abdullah Taşlıtepe'nin kurtarılması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        Afyonkarahisar'da feci kaza: Bir aile yok oldu
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!